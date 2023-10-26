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Spor

Samsunspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 10. haftada deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Samsunspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Top sürme ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı takımdan ayrı koşu yaptı.

Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

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