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Spor

Samsunspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Samsunspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı–beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, futbolcular 1 saat 15 dakika çalıştı.

Antrenmana iki ayrı grup halinde ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve taktik ağırlık çift kale maç yaptı.

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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