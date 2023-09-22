İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1668
  • EURO
    28,9569
  • ALTIN
    1681.39
  • BIST100
    8002.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor, Antalyaspor'a hazır!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Samsunspor, Antalyaspor'a hazır!
ABONE OL

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanında oyuncular, ısınma hareketleri yaptı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul aktarmalı olarak Antalya'ya hareket etti.

Samsunspor'da tedavisi biten Olivier Ntcham'in kadroya dahil edildiği, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı'nın ise kadroda yer almadığı öğrenildi.

Ligde galibiyeti bulunmayan Samsun ekibi, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.