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Spor

Samsunspor, Avrupa Ligi'ni kutladı

Samsunspor, Süper Lig'in son karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamlamanın coşkusunu maç sonrası şovlarıyla doyasıya yaşadı.

IHA2 Haziran 2025 Pazartesi 01:00 - Güncelleme:
Samsunspor, Avrupa Ligi'ni kutladı
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Samsunspor, Süper Lig'in son karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamlamanın coşkusunu maç sonrası şovlarıyla doyasıya yaşadı.

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Samsunspor son dakikalarda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadı.

Maçın ardından sahada adeta bir şölen havası esti. Futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koştu. Meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi. Statta lazer ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Futbolcular tezahüratlar eşliğinde omuz omuza kutlama yaptı.

Bu sezon sergiledikleri başarılı performansla Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantileyen Samsunspor'un bu başarısı, camiada büyük sevinçle karşılandı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım da sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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