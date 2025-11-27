İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Samsunspor Avrupa sahnesinde! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor deplasmnda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. TSİ. 23.00'te başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. İşte detaylar...

27 Kasım 2025 Perşembe 13:03
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak.

İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak.

Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Kristinn Jonsson, Ludviksson, Gunnlaugsson, Arnor Johsson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Ulfarsson

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Muoandilmadji

7 OYUNCU KADRODA OLMAYACAK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
