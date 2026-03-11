Samsunspor, Avrupa sahnesine 21. kez çıkacak

Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı Rayo Vallecano'yu ilk maçta yenerek İspanya'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 20 karşılaşmayı geride bıraktı.

Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

SEZONUN 11. AVRUPA KUPASI MAÇI

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 11. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.

Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, çeyrek final hedefi doğrultusunda ilk müsabakaya avantajlı sonuç elde etmek için çıkacak.

"İSPANYA'YA İYİ BİR SKORLA GİTMELİYİZ"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, Rayo Vallecano ile çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

En büyük artılarının ilk maçı taraftarlarının önünde oynamaları olduğunu belirten Çapa, "Bunu mümkün olduğu kadar lehimize çevirmemiz gerekiyor. Buradan alacağımız iyi bir skorla İspanya'ya gitmeliyiz. Rayo Vallecano'nun kendi liginde alt sıralarda olması bizi yanıltmasın. Çünkü son oynadıkları 3-4 müsabakada aldıkları sonuçlar, ne kadar iyi takım olduklarını gösteriyor. Diğer taraftan bizim oyunumuza çok uygun bir takım. Sahada dizilişimiz ve oyun anlayışımız birbirine çok benziyor. Bu karşılaşmayı iki maç olarak değerlendirip iç saha mücadelesini avantaja çevirmek lazım." diye konuştu.

Çapa, takım halinde iyi oynamaları halinde İspanya'ya iyi bir sonuçla gideceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımımızda sakat oyuncularımız var. Jaures Assoumou'nun tedavisi sürüyor. Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı ancak bu, oyuncuların tamamen iyileştiği anlamına gelmiyor. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. Maçın gidişatına göre belki teknik direktörümüz oyunculara görev verebilir ama bu oyuncuların 90 dakika oynayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu futbolcular aylardır takımdan ayrı. Bunları erken sahaya sürüp tekrar sakatlanmalarına sebebiyet vermememiz lazım. Afonso Sousa da iyileşti ancak tam olarak hazır değil."