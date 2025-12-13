İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Başakşehir'i ağırlayacak
Spor

Samsunspor, Başakşehir'i ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Samsunspor, Başakşehir'i ağırlayacak
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde 15 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 6. sırada girdi.

Son oynadığı lig maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenilen Karadeniz temsilcisi, RAMS Başakşehir'i yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.