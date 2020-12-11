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Spor

Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüse yenik düşen Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı.

IHA11 Aralık 2020 Cuma 18:08 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 18:08
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Dün sabah koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, bugün saat 14.00’te Kıranköy Mezarlığı’nda yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor Kulübü Derneği üyeleri, Futbol Akademi teknik heyeti, Takım Kaptanı Caner Arıcı ve Veli Çetin, Basketbol Şube yönetimi, teknik heyet, basketbolcular, taraftarlar ve sevenleri katıldı.

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