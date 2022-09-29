Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan teknik direktör arayış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"AYKUT KOCAMAN BU SENE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK"

Faroe'nin hocası alay etti! "Zavallı Stefan Kuntz!" Samsun Kanal S'e konuşan Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bayram Bektaş'ın ardından ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştük. Aykut hoca ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca bu sene kesinlikle takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve 'Seneye takım çalıştıracağım' dedi. İsmail Kartal'ı da Aykut Kocaman önerdi."

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"İSMAİL KARTAL 2 MİLYON AVRO İSTEDİ"

"İsmail Kartal'a teklifimizi ilettik. Eşi ve ekibiyle görüşüp şartlarını bildireceğini söyledi, sonra film koptu. İsmail Hoca bizden 2 milyon avro gibi bir para istedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam? Bu parayı ne Fenerbahçe verir ne Galatasaray verir ne de başka bir takım. Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım. O kadar sevdiğim, saygı gösterdiğim, dürüst bir hoca... Ayağına gittik ama bizi cezalandırdı. 'Seninle defteri kapattık, çalışamayız. Sana bol şanslar diliyorum' dedim telefonda."