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Spor

Samsunspor Başkanı, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştü! ''2 milyon avro istedi''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör arayışı sürecinde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile yaptığı görüşmelerin detaylarını anlattı. Başkan Yıldırım, İsmail Kartal'ın hiç beklemediği bir cevap vererek kendisini şaşırttığını dile getirdi.

29 Eylül 2022 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Samsunspor Başkanı, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştü! ''2 milyon avro istedi''
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Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan teknik direktör arayış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

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Samsun Kanal S'e konuşan Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"AYKUT KOCAMAN BU SENE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK"

"Bayram Bektaş'ın ardından ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştük. Aykut hoca ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca bu sene kesinlikle takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve 'Seneye takım çalıştıracağım' dedi. İsmail Kartal'ı da Aykut Kocaman önerdi."

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"İSMAİL KARTAL 2 MİLYON AVRO İSTEDİ"

"İsmail Kartal'a teklifimizi ilettik. Eşi ve ekibiyle görüşüp şartlarını bildireceğini söyledi, sonra film koptu. İsmail Hoca bizden 2 milyon avro gibi bir para istedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam? Bu parayı ne Fenerbahçe verir ne Galatasaray verir ne de başka bir takım. Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım. O kadar sevdiğim, saygı gösterdiğim, dürüst bir hoca... Ayağına gittik ama bizi cezalandırdı. 'Seninle defteri kapattık, çalışamayız. Sana bol şanslar diliyorum' dedim telefonda."

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