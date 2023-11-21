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Spor

Samsunspor, Beşiktaş maçı mesaisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de düşme hattında bulunan ekiplerden Samsunspor, 13. haftada karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

AA21 Kasım 2023 Salı 15:17 - Güncelleme:
Samsunspor, Beşiktaş maçı mesaisine devam ediyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Marcus Gisdol yönetimindeki idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman, pas çalışması ve şut çalışmasıyla devam etti.

Zeki Yavru ve Landry Dimata sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.

Samsun ekibi, 26 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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