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Spor

Samsunspor: Bizi karıştırmak istiyorlar

Samsunspor, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama paylaştı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 00:34 - Güncelleme:
Samsunspor: Bizi karıştırmak istiyorlar
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Samsunspor sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Başkan Yüksel Yıldırım'ı yıldıramayacaklarını söyleyen paylaşım şu şekilde:

"SAMSUNSPOR CAMİASININ DİKKATİNE

Bugün sosyal medyada 'Gazeteci' olarak addedilen bazıları tarafından yapılan manipülatif açıklamaların her zamanki gibi hiçbir doğruluğu ve gerçekliği bulunmamaktadır.

Sezonu başarıyla tamamlamış; takımı, teknik ekibi, taraftarı bütünüyle kenetlenmiş Büyük Samsunspor Camiası yine karıştırılmak istenmektedir.

İlgili şahıs her fırsatta, her zamanki gibi kendine yakışanı yapmakta, aslı olmayan olayları gerçekmiş gibi anlatmaya çalışmaktadır.

Buradaki amaç ise her zaman olduğu gibi Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve ekibini yıldırmak, kulübümüzü ve camiamızı kaosa sürüklemeye çalışmaktır.

Büyük Samsunspor Taraftarımızın da desteğiyle 'Birlik ve Beraberliğimizi' sağladığımız dönemde böyle kişilerin asılsız ithamları ancak bize 'Yel, kayadan ancak toz alır' sözünü hatırlatmaktadır.

Kamuoyundan ve Büyük Samsunspor Taraftarlarından, bu tarz doğru olmayan ve hiçbir gerçeklik taşımayan spekülatif haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

SAMSUNSPOR FUTBOL KULÜBÜ"

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