Samsunspor deplasmanda dört köşe

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Samsunspor 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 77. dakikalarda Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Flavien Tait kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 31. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇTI

Samsunspor'da Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikalarda kazanılan iki penaltıyı da gole çeviremedi.

KENDİ SAHASINDA KAZANAMIYOR

Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Samsunspor, galibiyet sayısını 7 maça çıkardı. 4 maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa ise bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı. Sami Uğurlu'nun takımı kendi sahasında ligde henüz galip gelemedi.

Samsunspor bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında meşin yuvarlağa Opoku'nun eliyle temas etmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. 28'inci dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ntcham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada sağ tarafta Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Holse'nin uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

77. dakikada sol taraftan Zeki Yavru'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Holse, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

86. dakikada savunmada Opoku'nun yükselip vurmadığı top sol tarafta Dimata'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği pozisyonda altıpasın gerisinde Flavien Tait'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Gianniotis'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Antonin Barak dk. 75), Aytaç Kara (Cafu dk. 75), Josip Brekalo (Sadık Çiftpınar dk. 71), Nuno Da Costa (Sinan Alkaş dk. 82)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Erdem Çetinkaya, Jhon Jairo, Lorent Sadiku, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, van Drongelen, Bola (Soner Gönül dk. 89), Soner Aydoğdu (Flavien Tait dk. 80), Ntcham, Emre Kılınç (Mustafa Tan dk. 89), Holse, Schindler (Gaetan Laura dk. 60), Mouandilmadji (Nany Dimata dk. 60)

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Aytaç Kara (dk. 31) (Kasımpaşa), Holse (dk. 68 ve 77), Soner Aydoğdu (dk. 71), Flavien Tait dk. 86) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Nicholas Opoku (Kasımpaşa), van Drongelen, Ntcham (Samsunspor)