Samsunspor evinde 3 golle kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren ilk iki golü Landry Dimata attı. Dimata, 4 ve 61. dakikalarda fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin diğer golü 90+5. dakikada Marius'tan geldi.

Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 57 puana yükseldi. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Eyüpspor, 50 puanda kaldı.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.