Samsunspor evinde dört köşe!

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Soner'in kullandığı uzun taçta altıpas üzerinde topu önünde bulan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
11. dakikada Soner'in kendi yarı sahasından rakip sahaya uzun gönderdiği topu alan Marius'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
22. dakikada Emre'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Marius'un kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
31. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası önünden Ngoy'un sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Marius'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ntcham'ın şutunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
53. dakikada Hajradinovic'in soldan ortasında Aytaç Kara'nın şutunda top direğin az farkla sağından auta çıktı.
60. dakikada Taylan'ın ara pasında topla buluşan Emre Kılınç ceza sahasındaki şık çalımlarının ardından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
75. dakikada Muhammed'in ceza sahasındaki pasında Ntcham'ın şutu defansın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 4-0
88. dakikada Erdem'in ara pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Da Costa'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
90+2. dakikada Hajradinovic'in kullandığı köşe atışında direkten dönen topu iyi takip eden Yasin Özcan kafayla topu filelere gönderdi. 4-1
90+4. dakikada Samsunspor ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Da Costa'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2
Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 4-2 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün
Goller: Dk. 11 ve Dk. 22 Moundilmadji, Dk. 60 Emre Kılınç, Dk. 75 Ntcham (Yılport Samsunspor), Dk. 90 Yasin Özcan, Dk. 90+5 Nuno Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)