9 Kasım 2025 Pazar
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Samsunspor evinde kazandı, seriyi 8 maça çıkardı
Spor

Samsunspor evinde kazandı, seriyi 8 maça çıkardı

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.

9 Kasım 2025 Pazar 22:19
Samsunspor evinde kazandı, seriyi 8 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.

SAMSUNSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Alınan galibiyetin ardından Samsunspor'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. (4G, 4B)

Bu sonuç sonrası Samsunspor, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Popüler Haberler
