Samsunspor evinde kazandı, seriyi 8 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.
SAMSUNSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Alınan galibiyetin ardından Samsunspor'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. (4G, 4B)
Bu sonuç sonrası Samsunspor, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.