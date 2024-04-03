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Spor

Samsunspor evinde Pendikspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Samsunspor evinde Pendikspor'u ağırlıyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Emre Kılınç ve sakatlığı süren Lubomir Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

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