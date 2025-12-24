İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Samsunspor, Eyüpspor'u 2 golle geçti

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 22:38 - Güncelleme:
Samsunspor, Eyüpspor'u 2 golle geçti
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında İkas Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Soner Aydoğdu'nun topuk pasına hareketlenen Moundilmadji, defanstan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

23. dakikada İkas Eyüpspor ceza sahasında oluşan karambolde top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Jankat Yılmaz son anda kale çizgisi üzerinden ayağı ile uzaklaştırdı.

33. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Mendes'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Soner Aydoğdu, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

44. dakikada Mendy'nin ortasına iyi yükselen Ömer Efe Ay'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Samsunspor defansından seken topla ceza sahası içinde buluşan Metehan Altunbaş, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi. VAR'da pozisyonun izlenmesi üzerine hakem Ömer Faruk Turtay, gol kararını iptal etti.

90. dakikada İkas Eyüpspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta topla buluşan Berke Deniz Baran, ceza sahası içine girer girmez meşin yuvarlağı kaleci Posiadala'nın üzerinden ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil

Samsunspor: Posiadala, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Deniz Şeker), Makoumbou (Dk. 87 Eyüp Değirmenci), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 87 Muhammet Talha Akyüz), Tahsin Bülbül (Dk. 62 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 46 Soner Gönül), Moundilmadji

İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Ömer Ceylan, Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Talha Ülvan, Deniz Salih Aydoğdu (Dk. 88 Ömer Faruk Uğurlu), Ömer Bedir Kara, Eren Aydoğdu (Dk. 46 Talha Akkaya), Sadia (Dk. 68 Burak Işık), Ömer Efe Ay (Dk. 80 Berke Deniz Baran), Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 10 Moundilmadji, Dk. 33 Soner Aydoğdu (Samsunspor), Dk. 90 Berke Deniz Baran (İkas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ömer Efe Ay (İkas Eyüpspor), Dk. 43 Holse (Samsunspor),

