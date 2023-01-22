Samsunspor, Eyüpspor'u farklı yendi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Eyüpspor'u 4-1 yendi.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Abdülhamit Söyler, Serhat Sağır
EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Melih Kabasakal, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Umut Bulut), Halil Akbunar, Sinan Kurt (Dk. 64 Thill), Ezeh (Dk. 87 Berkan Emir), Mustafa Pektemek (Dk. 64 İbrahim Yılmaz)
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 79 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren (Dk. 90+5 Polat Yaldır), Soner Gönül, Laura (Dk. 90+5 Tomane), Fofana (Dk. 71 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 79 Ahmet Sağat)
GOLLER: Dk. 14 Zeki Yavru (Penaltıdan), Dk. 65 Tanque, Dk. 86 Laura, Dk. 90+1 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Sinan Kurt (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Uğur Demirok, Dk. 16 Harun Tekin, Dk. 50 İbrahim Akdağ, Dk. 67 Melih Kabasakal (Eyüpspor)