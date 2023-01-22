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Spor

Samsunspor, Eyüpspor'u farklı yendi

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Eyüpspor'u 4-1 mağlup etti.

AA22 Ocak 2023 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Samsunspor, Eyüpspor'u farklı yendi
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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Eyüpspor'u 4-1 yendi.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Abdülhamit Söyler, Serhat Sağır

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Melih Kabasakal, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Umut Bulut), Halil Akbunar, Sinan Kurt (Dk. 64 Thill), Ezeh (Dk. 87 Berkan Emir), Mustafa Pektemek (Dk. 64 İbrahim Yılmaz)

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 79 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren (Dk. 90+5 Polat Yaldır), Soner Gönül, Laura (Dk. 90+5 Tomane), Fofana (Dk. 71 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 79 Ahmet Sağat)

GOLLER: Dk. 14 Zeki Yavru (Penaltıdan), Dk. 65 Tanque, Dk. 86 Laura, Dk. 90+1 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Sinan Kurt (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 13 Uğur Demirok, Dk. 16 Harun Tekin, Dk. 50 İbrahim Akdağ, Dk. 67 Melih Kabasakal (Eyüpspor)

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