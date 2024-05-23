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Spor

Samsunspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Samsunspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Samsunspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 ve çift kale oyunla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ile Alim Öztürk, çalışmada yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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