Samsunspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ardından 2 gün izin kullanan Samsun ekibi, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma, mobilizasyon ve pas çalışmasıyla başlayan idman, sınırlı alanda taktiksel oyunla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.