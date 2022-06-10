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Spor

Samsunspor, Gaetan Laura ile anlaşmaya vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 26 yaşındaki Fransız futbolcu Gaetan Laura ile prensipte anlaşmaya vardı.

AA10 Haziran 2022 Cuma 22:51 - Güncelleme:
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Yılport Samsunspor, Fransız oyuncu Gaetan Laura ile prensipte anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Samsun'a gelen Fransız oyuncu Gaetan Laura, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile bir araya geldi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi kapsamında oynanan Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol maçını izleyen oyuncu basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaetan Laura, Samsun'daki atmosferi çok beğendiğini belirterek, "Hedefim bütün takım arkadaşlarımla birlikte Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ise uzun zamandır takip ettikleri Laura'yı transfer ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gaetan Laura'ya Süper Lig'den de takımların talip olduklarını anlatan Kaplan, "Çok karakterli bir oyuncu. İsrail Futbol Ligi'nin şampiyon olan takımının teklifini red etti. Daha uygun bir fiyata bizim teklifimizi kabul etti. Çok özellikli, güçlü bir oyuncu." diye konuştu.

Kaplan, sözleşmesi biten Moryke Fofana ile de 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını sözlerine ekledi.

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