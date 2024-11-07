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Spor

Samsunspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Samsunspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika çalıştı.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Ercan Kara antrenmanda yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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