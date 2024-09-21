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Spor

Samsunspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek, deplasmanda art arda 3. galibiyetini almak istiyor.

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Samsunspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor
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Bu sezon geçen sezonun aksine lige iyi bir başlangıç yapan Samsunspor, 5 maçta 9 puan toplayarak üst sıralarda yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İki takım bu zamana kadar toplamda 50 kez rakip olurken, bu karşılaşmaların 19'unu Samsunspor 16'sını da Rizespor, kazandı. 15 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, Rize'ye bu sezon deplasmanda 2'de 2 yaparak gidecek. Kırmızı-beyazlılar önce Gaziantep FK deplasmanından 1-0 ardından da Hatayspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Rizespor ise oynadığı bu sezon sahasında galip gelemedi. Bu sezon evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, Fenerbahçe'ye 5-0 ve Kasımpaşa'ya da 1-0 kaybetti.

Rizespor - Samsunspor arasında yarın saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ali Yılmaz görev yapacak.

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