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Spor

Samsunspor galibiyetle tanıştı!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon ilk kez galibiyetle tanıştı.

4 Kasım 2023 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Samsunspor galibiyetle tanıştı!
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Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor 2-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor, 36. dakikada Didier Lamkel Ze ile öne geçti. Samsunspor bu gole 77. dakikada penaltıdan Ercan Kara ile karşılık verdi. Karadeniz ekibi 90+9. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor'da Joelson Mendes, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu galibiyetle bu sezon ilk galibiyetini elde etti ve 5 puana yükseldi. Hatayspor, 14 puanda kaldı.

Samsunspor, gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Karadeniz temsilcisi hafta içi ise yarıda kalan ve ertelenen maçta İstanbulspor'u konuk edecek. Hatayspor, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek

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