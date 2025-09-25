İSTANBUL 25°C / 19°C
Spor

Samsunspor, Gaziantep FK deplasmanına hazırlanıyor

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma koşusu ile başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, 5'e 2 ve taktik çalışması ile günü tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa katılmadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

