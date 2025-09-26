İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

Samsunspor, Gaziantep FK deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

AA26 Eylül 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Samsunspor, Gaziantep FK deplasmanında
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Ligde çıktığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin ise 10 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.

