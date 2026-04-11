Samsunspor geçen sezonu mumla arıyor

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Karadeniz temsilcisi, bu sezon lig, Türkiye Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere dört kulvarda mücadele etmesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemedi. 2024-2025 sezonunda 18 maçta 36 puana ulaşan Samsunspor, bu sezon aynı puana ancak 28 maç sonunda erişebildi.

Ligde geride kalan 28 haftada 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor 32 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü. Geçen sezon aynı süreçte ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 51 puan toplayan kırmızı-beyazlılar rakip filelere 44 gol gönderip, 32 gol yemişti.

Sezona "ilk 5" hedefiyle başlayan Samsunspor, 28 hafta sonunda 5. sıradaki Göztepe'nin 10 puan gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi, ligin kalan bölümünde sırasıyla Eyüpspor (D), Beşiktaş, Alanyaspor (D), Galatasaray, Başakşehir (D) ve Göztepe ile karşılaşacak. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.