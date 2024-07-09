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Spor

Samsunspor ''geçiş oyunu'' çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, takımın kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA9 Temmuz 2024 Salı 20:52 - Güncelleme:
Samsunspor ''geçiş oyunu'' çalışıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kayseri kampında ofansif ve defansif anlamda, "geçiş oyunuyla" ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Reis'in sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'deki 1. etap kamp çalışmaları hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Hazırlıkların yoğun devam ettiğini anlatan Reis, "Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda antrenman programlarımızı uyguluyoruz. Genç oyuncularımızın bu süreçte öğrenmeleri gereken çok fazla şey var. Tecrübeli oyuncularımız, abileri var. Onların tecrübelerinden istifade etmeleri gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Samsunspor taraftarıyla en kısa zamanda buluşacaklarını belirten Reis, "Ofansif ve defansif anlamda geçiş oyunuyla birlikte çalışmalarımızı çok ciddi şekilde sürdürüyoruz. Samsun'a hazırlıklı şekilde döneceğimize inanıyorum. Taraftarımızla buluşmayı da dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

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