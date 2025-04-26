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Spor

Samsunspor geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodurm FK ile Avrupa kupası hayali devaö eden Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor deplasmanda geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Samsunspor geriden gelip kazandı
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Trendyol Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodurm FK ile Avrupa kupası hayali devaö eden Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor deplasmanda geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

Bodrum FK'nın golünü 4. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.

Samsunspor, 11. dakikada Olivier Ntcham (penaltı) ve 38. dakikada Landry Dimata'nın bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

90+1'DE GOL, 90+10'DA İSE PENALTI İPTAL

Ev sahibi Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Ayrıca Bodrum FK maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.

SAMSUNSPOR, AVRUPA HEDEFİ İÇİN KAZANDI

Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü oldu.

Jose Morais yönetiminde toparlanan ancak son üç maçında galibiyet alamayan Bodrum FK 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.

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