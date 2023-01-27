Samsunspor, Halil Yeral'ı kadrosuna kattı

Samsunspor, Akhisarspor formasını giyen 23 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, devre arası transfer sezonunun başlamasının ardından 3. transferini TFF 3. Lig'den yaptı. Karadeniz temsilcisi, son olarak Akhisarspor forması giyen 23 yaşındaki kaleci Halil Yeral'ı kadrosuna kattı.

HALİL YERAL'IN AKHİSARSPOR PERFORMANSI

Halil Yeral, bu sezon TFF 3. Lig ekibi Akhisarspor'da şu ana kadar 12 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatan 23 yaşındaki genç file bekçisi kalesinde 11 gole ise engel olamadı.