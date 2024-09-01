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Spor

Samsunspor Hatay'da farklı kazandı!

Süper Lig'de milli ara öncesi Hatayspor'a konuk olan Samsunspor, üç golle üç puana ulaştı.

1 Eylül 2024 Pazar 23:51 - Güncelleme:
Samsunspor Hatay'da farklı kazandı!
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Samsunspor karşı kasrşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Samsunspor oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Özhan Palut'un başında olduğu Hatayspor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

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