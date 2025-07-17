Samsunspor, hazırlıklarına Hollanda'da devam etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollanda kampı başladı.



Kırmızı-beyazlı ekip, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Top kontrolüne yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanda gruplar halinde maçlar yapıldı. İdman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Karadeniz ekibinin Samsun'daki 1. etap kamp çalışmasına ülkesinin milli takımında olduğu için katılamayan Lubomir Satka ile yeni transfer Anthony Musaba, çalışmalara katıldı.

Samsunspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.