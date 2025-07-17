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Spor

Samsunspor, hazırlıklarına Hollanda'da devam etti

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Samsunspor, hazırlıklarına Hollanda'da devam etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollanda kampı başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Top kontrolüne yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanda gruplar halinde maçlar yapıldı. İdman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Karadeniz ekibinin Samsun'daki 1. etap kamp çalışmasına ülkesinin milli takımında olduğu için katılamayan Lubomir Satka ile yeni transfer Anthony Musaba, çalışmalara katıldı.

Samsunspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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