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Spor

Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile 2,2 puan ortalaması yakaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ligin zirvesine çıkmayı başardı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile 2,2 puan ortalaması yakaladı
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Kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen Eroğlu yönetiminde 19 maça çıktı.

Bu maçlarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 42 puan toplayan Samsunspor, sadece 1 kez mağlup oldu. Eroğlu, maç başına 2,2 puan ortalaması yakaladı.

Ligin 6. haftasında aldığı 9 puan sonunda averajla 7. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu'nun göreve başlamasının ardından alınan seri galibiyetlerle puanını 51'e çıkararak 26. hafta sonunda liderliği yükseldi.

Ligin 4. haftasında Altınordu'ya 2-1 yenilen Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde ise 9. haftadaki Manisa FK karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.

Samsunspor, Eroğlu'nun teknik direktörlüğünde son 16 maçta ise yenilmezlik serisi yakaladı. Samsun temsilcisi, söz konusu dönemde 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan elde etti.

Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde elde ettiği avantajı iyi kullanarak sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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