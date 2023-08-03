Samsunspor, Ihattaren transferinden vazgeçti

Samsunspor, yaptığı açıklamada, Ihattaren'in önceden anlaşma sağlanan şartları değiştirmek istediğini ve bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

İşte Samsunspor'un kulüp sitesinden yaptığı açıklama;

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."