Samsunspor ile 52 Orduspor depremzedeler yararına maç yaptı

Maçın başında birlikte poz veren 2 takım sporcuları, maç genelinde de dostça mücadele etti. Tribünler maç boyunca depremden etkilenen iller lehine tezahürat yaparken, taraftarlar ligden çekilen takımların atkılarını açtı.

Samsunspor maça kalede Aykut Özer, defansta Zeki Yavru, Alim Öztürk, Elano Yeğen, orta sahada Cihan Kahraman, Enes Albak, Moussa Guel, Osman Çelik, Ali Ülgen, Moryke Fofana ve Tomane Mendes ilk 11 ile çıktı. 52 Orsuspor FK ise maça Taha Ayan, Yalçın Kaya, Sergen İlhan, Nevzat Bilen,Nazmi Candoğan, Erhan Karayer, Sefa Küpeli, Gökhan Erdöl, Abdullah Sezgin, İrfan Başaran ve Yusuf Tunç 11'i ile çıktı.

Ev sahibi Samsunspor'un gollerini 36. dakikada Moussa Guel, 41. dakikada Enes Albak, 65. dakikada Emre Demir, 89. dakikada Ali Kaan Güneren ve 90+2. dakikada Douglas Tanque kaydetti.

Karşılaşmada görev alan 300'e yakın güvenlik görevlisi para almadan gönüllü olarak müsabakada görev yaparken, 5 bine yakın satılan normal ve sanal biletten elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.