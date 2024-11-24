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Spor

Samsunspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

24 Kasım 2024 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Samsunspor ile Alanyaspor puanları paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Samsunspor'un golünü 35. dakikada Landry Dimata atarken, Alanyaspor'un golünü 46. dakikada Sergio Cordova kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sami Uğurlu yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasreti maça çıktı ve Alanyaspor 11 puana ulaştı.

Ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Samsunspor ise 26 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

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