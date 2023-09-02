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Spor

Samsunspor ile İstanbulspor 41. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile İstanbulspor, tarihlerindeki 41. kez karşı karşıya gelecek.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Samsunspor ile İstanbulspor 41. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak Samsunspor ile İstanbulspor, tarihlerindeki 41. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile İstanbulspor daha önce 40 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 13'ünü Samsunspor, 11'ini İstanbulspor kazanırken, 2 takım arasındaki 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 20 maçta ise Karadeniz temsilcisi ile Marmara temsilcisinin 6'şar galibiyeti bulunuyor. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde 2 maça çıkan İstanbulspor, bu karşılaşmalarda sahadan 1'er puanla ayrıldı. 2 puanı bulunan İstanbulspor; rakip filelere 2 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Samsunspor ise ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi. Rakip filelere 2 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.

3 Eylül Pazar günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 19.15'te başlayacak maçı Burak Şeker, Furkan Ürün ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek.

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