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Spor

Samsunspor ilk galibiyetini arıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında puan arayacak olan Samsunspor hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz temsilcisi Ankara deplasmanında ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Samsunspor ilk galibiyetini arıyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.

Ankara Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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