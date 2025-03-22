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Spor

Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 4 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı. Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

Antrenmana dinamik ısınma ile başlayan oyuncular, günü minyatür kaleli oyun ve rondo çalışması ile tamamladı.

Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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