Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 4 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı. Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

Antrenmana dinamik ısınma ile başlayan oyuncular, günü minyatür kaleli oyun ve rondo çalışması ile tamamladı.

Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

