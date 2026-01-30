İSTANBUL 13°C / 6°C
  Samsunspor, Kasımpaşa'yı tek golle geçti
Spor

Samsunspor, Kasımpaşa'yı tek golle geçti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Assoumou'nun 90+2. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

AA30 Ocak 2026 Cuma 22:06
Samsunspor, Kasımpaşa'yı tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.

69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.

Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate (Dk. 63 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Fall), Ben Ouanes (Dk. 76 Cenk Tosun), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Allevinah), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham (Dk. 74 Celil Yüksek), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 74 Mendes), Holse (Dk. 90+6 Borevkovic), Assoumou (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 74 Mouandilmadji)

Gol: 90+2 Assoumou (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 67 Cem Üstündağ, Dk. 77 Kamil Ahmet Çörekçi (Kasımpaşa)

Popüler Haberler
