Samsunspor kazandı ve zirve takibini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti.

Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

VAR ÇAĞIRDI, HAKEM KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Maçın 29. dakikasında Süper Lig'de uzun zamandır görülmemiş bir olay yaşandı. Samsunsporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için pozisyonu incelemeye davet etti.

Ancak pozisyonu inceleyen Tonusluoğlu, kararını değiştirmedi ve penaltı vermedi.

SAMSUNSPOR'UN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu.

Ligde 11. maçını tamamlayan Samsunspor 25 puana yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Zeki'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşa iyi hareketlenen Van Drongelen'in yarım volesi, kaleci Piric'de kaldı.

17. dakikada Emre'nin sol ayağının dışıyla sağdan kestiği topa iyi yükselen Marius'un kafasını kaleci Piric son anda kornere çeldi.

31. dakikada Zeki'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Bennasser'in volesinda top üsten auta çıktı.

34. dakikada Antalyaspor'lu Erdal'ın cepheden şutu direğin solundan az farkla auta gitti.

45. dakikada ceza sahasındaki karambolde Marius'un pasında Holse'nin şutu filelerle buluştu. 1-0

46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.

60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.

73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.

83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.

86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 46), Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse (Tait dk. 88), Oliver Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 88), Nany Dimata (Muja dk. 71), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 88), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Laura, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu (Townsend dk. 58), Güray Vural, Soner Dikmen (Milosevic dk. 64), Erdal Rakip (Kaluziski dk. 64), Oleksandr Petrusenko, Sam Larsson, Moussa Djenepo (Safuri dk. 76), Adolfo Gaich (Samudio dk. 76)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Emre Uzun

Teknik Direktör: Alex De Souza

Goller: Holse (dk. 45), Dimata (dk. 49) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zeki, Schindler, Dimata, Thomas Reis (Teknik Direktör) (Samsunspor), Djenepo (Antalyaspor)