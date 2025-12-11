Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan lider Samsunspor, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, grup aşamasının ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Samsun ekibi, daha sonra Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

Ardından İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Samsunspor, böylece topladığı 10 puan ve averajla lider konumda bulunuyor.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda rakip kalelere 25 gol gönderdi, kalesinde ise 16 gol gördü.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic, Jovic.