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Spor

Samsunspor, Konyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Samsunspor, Konyaspor deplasmanında
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Marc Bola ve Lubomir Satka'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı, TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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