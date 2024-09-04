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Spor

Samsunspor, Konyaspor mesaisinde

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Samsunspor, Konyaspor mesaisinde
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma, koordinasyon, iki takımlı yarışma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampına katılan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler, Oliver Ntcham ve Bedirhan Çetin yer almadı.

Samsun ekibi, lige verilen milli takım arası nedeniyle futbolculara da 3 gün izin verdi.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına 8 Eylül Pazar günü yeniden başlayacak.

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