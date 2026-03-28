28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Spor

Samsunspor, Konyaspor mesaisinde

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Samsunspor, Konyaspor mesaisinde
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Antrenman, şut ve orta çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanın tamamında uzun süredir sakatlığı bulunan ve fiziksel açıdan arkadaşlarını yakalamaya çalışan Afonso Sousa da yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte elindeki kırık nedeniyle tedavi gören Lubo Satka, çapraz bağ sakatlığı geçiren Jaures Assoumou ve son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham antrenmanda yer almazken, milli takımlarında bulunan Logi Tomasson, Efe Törüz, Cherif Ndiaye, Ali Diabate ve Marius Mouandilmadji de antrenmanda yer almadı.

