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Spor

Samsunspor, Marius Mouandilmadji'yi kadrosuna kattı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, Çadlı forvet Marius Mouandilmadji ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

IHA7 Temmuz 2023 Cuma 22:48 - Güncelleme:
Samsunspor, Marius Mouandilmadji'yi kadrosuna kattı
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Samsunspor, Çadlı forvet Marius Mouandilmadji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

11 yıl aranın ardından Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor, bu sezon 3. transferini Belçika'dan yaptı. Karadeniz temsilcisi son olarak RFC Seraing takımında forma giyen Marius Mouandilmadji'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada transferle ilgili olarak, "Kulübümüz en son RFC Seraing forması giyen Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

Çadlı forvet Marius Mouandilmadji geçen yıl Belçika 1. Lig'inde RFC Seraing 27 maçta forma giyip 11 gol atmıştı. RFC Seraing, 18 takımlı ligde 20 puanla sonuncu olup, küme düşmüştü.

Ayrıca Samsunspor daha önce de Slovak stoper Lubomir Satka ve Türk kaleci Orkun Kocuk ile de sözleşme imzalamıştı.

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