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Spor

Samsunspor, Moussa Yann Cedric Guel'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, son olarak Red Star FC'de forma giyen Moussa Yann Cedric Guel'i kadrosuna kattı.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Samsunspor, Moussa Yann Cedric Guel'i kadrosuna kattı
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Samsunspor, Fransa 3. Lig takımlarından Red Star FC'de forma giyen kanat oyuncusu Moussa Yann Cedric Guel (23) ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon başında transfer şampiyonu olan Samsunspor, devre arasındaki ilk transferini de gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Veysel Bilen ve Soner Soykan'ın katıldığı imza töreninde Guel ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün transfer sonrası resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz son olarak Fransa 3. Lig takımlarından Red Star FC forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Yann Cedric Guel ile 2,5+1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Moussa Yann Cedric Guel, kariyerinde daha önce Lorient, Quevilly, Valenciennes ve Red Star formaları giymişti.

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