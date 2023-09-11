İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8818
  • EURO
    28,9045
  • ALTIN
    1661.21
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katıyor
Spor

Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katıyor

Samsunspor, Westerlo forması giyen Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübü Westerlo ile anlaştı.

11 Eylül 2023 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katıyor
ABONE OL

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Samsunspor, Belçika Ligi ekibi Westerlo forması giyen 22 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibinin, genç oyuncuyu Samsun'a getirerek kısa süre içerisinde transferi sonuçlandıracağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'de 22 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 2022 yılında Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Muhammed, Westerlo'da 20 maçta 1 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.