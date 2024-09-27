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Spor

Samsunspor, namağlup Göztepe karşısında galibiyeti arayacak

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, namağlup bir şekilde yoluna devam eden Göztepe karşısında 3 puanı almak için sahada olacak.

DHA27 Eylül 2024 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Samsunspor, namağlup Göztepe karşısında galibiyeti arayacak
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Samsunspor Süper Lig'in 7'nci haftasında namağlup Göztepe karşısında galibiyeti arayacak. 23/24 sezonunda ikilinin karşılaştığı son müsabakada Göztepe kendi evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasına puan tablosunda 4'ncü sırada giren Samsunspor, oynadığı 6 maçta yenilmeyip namağlup şekilde ilerleyen Göztepe'yi evinde ağırlayacak. İki takımın oynadığı son 10 maçta Samsunspor 4, Göztepe 5 kez galip gelirken 1 maç ise 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Lig müsabakasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral'ın yardımcı hakem olduğu karşılaşmada Feridun Daldaş 4'ncüHakem olarak görev alacak. Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen sakatlıktan dolayı karşılaşmada görev almaları beklenmezken, Samsunspor'da herhangi bir sakat veya kart cezalı oyuncu bulunmuyor. (DHA)

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