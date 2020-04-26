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Spor

Samsunspor Nurullah Aslan için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi peşine takan 22 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan için Samsunspor cephesinden flaş bir açıklama geldi.

26 Nisan 2020 Pazar 19:38 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 19:38
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2. Lig Beyaz grupta lider durumda bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, genç kaleci için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri kabul etmediklerini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'I KİBARCA REDDETTİM"

TRT Spor'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "Siyah beyazlı kulübün teklifini kibarca reddettim." dedi. Başkan Yıldırım, Nurullah Aslan için menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'den gelen teklife de olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

"NURULLAH'A YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİYORUZ"

Genç eldivenin uzun yıllar A Milli Takım'da görev yapacak yetenekte olduğunu ifade eden Yüksel Yıldırım, "Nurullah'a yabancı dil eğitimi veriyoruz. Türkiye'nin gurur duyduğu bir kaleci olacak. Buna eminim" diye konuştu.

Bu sezon 28 maçta forma giyen 2.02 boyundaki Nurullah Arslan 20 karşılaşmada gol yemedi.

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